O concelho de Anadia está envelhecido e tem poucos jovens. Esta conclusão foi apresentada na última semana, em Plenário da Rede Social e resulta de uma análise realizada sobre o envelhecimento da população no concelho.

O documento “Breve Síntese – Envelhecimento: Dados, Respostas e Recursos” foi apresentado no âmbito do estágio de Gerontologia, por José Duarte, da Escola Superior de Educação de Coimbra, que ao repto lançado pelo Serviço de Ação Social do Município de Anadia (local do estágio), na área do envelhecimento, efetuou um levantamento que para além da caracterização do concelho, enumera os recursos existentes no município e que podem constituir um contributo e ser mais uma ferramenta de trabalho no município, ao nível do Envelhecimento Ativo e Saudável.

Um estudo que revela dados preocupantes já que espelha um progressivo envelhecimento da população do concelho, resultado da diminuição da população jovem e do crescimento das faixas etárias de 65 e mais anos, muito por conta do aumento da esperança média de vida.

