A cidade de Anadia volta a ser palco, pelo 4.º ano consecutivo, do “Portugal Wine Trophy”. O evento vai decorrer, entre os dias 25 e 28 de abril, no Museu do Vinho Bairrada, numa organização do DWM – Deutsche Wein Marketing e do Município de Anadia.

O “Portugal Wine Trophy”, juntamente com o “Berliner Wein Trophy” e o “Asia Wine Trophy” constitui o maior concurso de vinhos do mundo, o qual conta com o patrocínio da OIV – International Organisation of Vine and Wine.

O sucesso das edições anteriores leva a que a organização volte a apostar na realização do evento em Anadia. Em prova vão estar dois mil vinhos dos quatro cantos do mundo, os quais vão ser avaliados por 60 provadores, oriundos de 19 países.

De recordar que, na última edição, foram atribuídas mais de 600 medalhas, com os vinhos portugueses a destacarem-se pela qualidade, conquistando um grande número de distinções.