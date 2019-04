A Câmara de Águeda atribuiu a 27 associações e 11 atletas individuais mais de 314.000 euros para a promoção desportiva do concelho.

A cerimónia teve a participação do vice-presidente da Câmara de Águeda, Edson Santos, que referiu que os concedidos visam ser “um auxílio na realização da atividade desportiva que tanto contribui para o desenvolvimento e dinâmica da nossa região, tratando-se de um investimento na saúde e bem estar dos nossos munícipes e numa aposta na formação nas camadas jovens promovendo a excelência desportiva a médio prazo”.

“Quero agradecer publicamente a todas as associações e atletas que têm contribuído com todo o seu trabalho e dedicação à promoção do desporto no nosso concelho. O Município continuará a sua aposta neste âmbito, e podem contar connosco para que todos juntos possamos aumentar o número de praticantes no concelho”, concluiu o autarca.

O programa de apoio, aprovado a 3 de maio de 2007 e atualmente integrado no Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Desportivo (F2), prevê diferentes mecanismos e nesse sentido foram atribuídos apoios que totalizaram 314.587,41 euros: o apoio a atletas individuais (23.216,17 euros) e o apoio a associações (291.371,20 euros).