A revisão da Carta Educativa do Município de Anadia já se encontra em andamento. A primeira reunião de trabalho teve lugar, no passado dia 11 de abril, na Câmara Municipal de Anadia.

Na ocasião, a empresa responsável pela revisão do documento, fez a apresentação dos princípios, objetivos e sugestões para a revisão da Carta Educativa que respondam de forma consistente e realista aos desafios e necessidades do desenvolvimento educativo presentes no concelho.

A revisão visa promover o acompanhamento e atualização das dinâmicas ocorridas no sistema educativo e a sua adequação à realidade, de modo a apoiar a conceção de estratégias da política educativa para o município.

De recordar que a atual Carta Educativa do Município de Anadia foi homologada pelo Ministério da Educação, em fevereiro de 2008.

Decorrido este tempo, impõe-se a revisão do documento para efeitos do cumprimento de disposições legais e para corrigir a desconformidade verificada entre a atual oferta e a proposta de rede plasmada no documento.

A natural evolução socioeconómica ocorrida nos últimos anos, e o conjunto de alterações verificado no Sistema Educativo, nomeadamente em matéria de oferta da componente socioeducativa e das várias respostas, no âmbito da ação social escolar, são outros fatores que concorrem para a necessidade de atualização e de adequação da Carta Educativa em vigor.

A Carta Educativa tem por objeto a identificação dos edifícios e equipamentos educativos, e respetiva localização geográfica, bem como das ofertas educativas.