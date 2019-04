O grupo HMB é a primeira confirmação do cartaz de espetáculos da FESTAME – Feira do Município da Mealhada, que se realiza de 7 a 16 de junho, na zona desportiva da cidade. Os autores de sucessos como “Dia D”, “Sente” e “O amor é assim” abrem o certame que dura 10 dias e que continua a ser de acesso gratuito.

Cabe à banda portuguesa de soul e funk, liderada por Héber Marques, a abertura de mais uma edição da FESTAME, num concerto de celebração dos seus 10 anos de carreira, durante o qual serão interpretados, entre muitos outros, os grandes sucessos como “Feeling”, “Talvez” e “Naptel Xulima”.

A Câmara Municipal da Mealhada prepara mais uma edição da FESTAME que promete 10 dias de festa, com um cartaz de animação nos dois palcos e no recinto do certame com uma qualidade superior à do evento de 2018.

Entre 7 e 16 de junho, o Complexo Desportivo da Mealhada ganha nova vida com a exposição agrícola, comercial e industrial, com as tasquinhas e a sua gastronomia, com o artesanato e a área de espetáculos.

Nesta fase, estão fechadas as inscrições para expositores, procedendo-se à seleção das candidaturas. Tal como nos anos anteriores, a feira mantém o cariz gratuito, quer no acesso aos espetáculos, quer no acesso de expositores e artesãos.