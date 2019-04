A menos de dois meses do início da edição de 2019 da FESTAME – Feira do Município da Mealhada, já estão selecionados os cerca de 200 expositores que irão mostrar os seus produtos: tasquinhas de coletividades do concelho da Mealhada, restaurantes, expositores das áreas comercial, agrícola e industrial, setor automóvel, street food e artesãos (empalhamento de garrafões, filigrana, trabalhos em madeira e couro, entre outros).

A FESTAME, recorde-se, realiza-se no Complexo Desportivo da Mealhada, entre os dias 7 e 16 de junho.

Este ano, pela primeira vez, a FESTAME irá apresentar um parque temático, totalmente dedicado às crianças, que irá ocupar todo o jardim das piscinas municipais da Mealhada, com insufláveis, motos elétricas, carrossel, cama elástica, pinturas faciais, modelagem de balões e uma pequena escola de karts para ensinar as crianças a conduzir.

A FESTAME 2019 aposta num cartaz eclético e capaz de atrair vários públicos. HMB, Piruka, Jimmy P. e Toy são alguns dos nomes já confirmados, mas o cartaz conta com mais novidades da música nacional, que serão divulgadas brevemente.

Nestes 10 dias de festa, a comissão organizadora da FESTAME procurará reunir as condições para garantir a maior atratividade ao certame, contribuindo, desta forma, para a dinamização da economia local.