HMB, Piruka, Jimmy P., Miguel Araújo, Toy, Os Azeitonas, Anjos, José Cid, a Dj russa Olga Ryazanova e o Dj/ator/humorista António Machado são as principais apostas da organização da FESTAME para a edição de 2019 da Feira do Município da Mealhada, que irá decorrer, entre 7 e 16 de junho, na zona do parque desportivo da Mealhada, com entradas gratuitas nos dez dias do certame .

O cartaz de animação é eclético e integra vários estilos musicais do país. A banda de Héber Marques, HMB, traz o Soul e R&B, com um toque de jazz, funk e hip hop para a primeira noite de FESTAME, a 7 de junho, seguindo-se, a 8 de junho, Piruka. Nessa mesma noite, subirá ao palco principal da FESTAME Jimmy P., que irá passar em revista êxitos como “Sempre que acordares” ou “On fire”, no seu estilo de “fusão”.

Miguel Araújo, músico, cantor, compositor e letrista português sobe ao palco principal da FESTAME no dia 9 de junho. No feriado de 10 de junho, o Dia de Portugal será celebrado com Toy. Os três últimos dias do certame – 14, 15 e 16 de junho – são reservados, respetivamente, a três nomes grandes do panorama musical português: Os Azeitonas, Anjos e José Cid.