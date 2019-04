Há 4 meses que músicos e grupos, “de fora” e de “dentro” do concelho de Oliveira do Bairro, trabalham nos espetáculos que serão apresentados este ano no MOB – a Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro, de 1 a 5 de maio, no Quartel das Artes.

“De fora para dentro” é o conceito associado à sexta edição deste festival que, cinco anos depois, enfrenta o desafio de inovar com renovado interesse.

Em cartaz estarão três grupos de renome nacional: Sete Lágrimas, Toques do Caramulo e a Orquestra Filarmonia das Beiras. Para além disso e à semelhança dos anos anteriores, quase todos os grupos e associações ligados à música, do concelho de Oliveira do Bairro, estão representados nesta edição. A Big Band da Bairrada, formada por músicos do concelho de Oliveira do Bairro, já com dois anos de atividade, será uma das principais atrações.

Entrevista completa ao diretor do Quartel das Artes, Tiago Matias, na edição de 26 de abril 2019 do JB.