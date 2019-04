A Loja dos CTT da Palhaça não vai fechar, de acordo com a autarquia local. Duarte Novo, presidente da Câmara, confirmou a notícia e congratulou-se com a decisão dos CTT, confessando que “os esforços que envidámos para defender os interesses dos nossos munícipes foram recompensados”.

De acordo com Duarte Novo, a autarquia realizou uma série de diligências, “sempre em parceria com a Junta de Freguesia da Palhaça”, para impedir o encerramento de um serviço “que é fundamental para as populações”. O autarca destacou a reunião com um responsável regional da empresa, “onde lhe foi explicada a posição da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da própria população”, assumindo que “a solução não poderia passar pela entrega do serviço a um privado”.

