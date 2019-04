As novas instalações do Mercado de Vilarinho do Bairro vão ser apresentadas pela Câmara Municipal de Anadia no próximo dia 25 de abril, pelas 13h30. Contudo, a sua entrada em pleno funcionamento acontecerá no domingo seguinte, dia 28, com a realização da primeira feira e mercado no novo espaço.

O investimento total rondou o milhão e meio de euros e foi suportado na íntegra pela Câmara Municipal.

O projeto foi elaborado por forma a atribuir uma nova configuração e organização ao mercado de Vilarinho do Bairro, tendo sido criado um espaço polivalente, nomeadamente para mercado, feiras e outros eventos ao ar livre, melhorando assim as condições da atividade comercial ali realizada.

Pretendeu-se, acima de tudo, que a infraestrutura seja mais funcional, tendo para tal sido criada uma malha de arruamentos mais densa, possibilitando uma melhoria na circulação de pessoas, quer para vendedores quer para o público em geral.

Por outro lado, os seus utilizadores contam com um parque de estacionamento, com capacidade de cerca de 300 lugares, nove dos quais para pessoas com mobilidade reduzida.

