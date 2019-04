Foi no coração da Bairrada e num concelho onde a cerâmica se assume como uma das principais âncoras da economia local, que teve lugar, na noite do passado dia 11 de abril, o 10.º Jantar Conferência do Jornal da Bairrada.

Realizado em parceria com o Município de Oliveira do Bairro, o jantar, realizado na Residencial Estância, em Oliveira do Bairro, reuniu vários empresários e players do setor, num evento onde se ouvir falar de economia circular, inovação mas também de apoios disponíveis para este setor.

Importância e valor desta atividade

Caberia a Oriana Pataco, diretora do Jornal da Bairrada, abrir o evento, justificando a realização deste evento com a importância e valor desta atividade para a região, mas também pela necessidade de abordar os novos desafios que se colocam à economia em geral e ao setor em particular.

Numa época em que a indústria cerâmica está a mudar de paradigma, protegendo os recursos naturais e a própria qualidade de vida das comunidades onde se insere, Oriana Pataco não deixou de sublinhar ser precisamente este “um dos grandes desafios da economia circular, não só para a cerâmica, mas para todas as áreas e setores económicos”.

Numa noite dedicada à sustentabilidade ambiental e às respostas produtivas menos nefastas para o ambiente, a diretora do JB destacou a importância da “economia circular”, mas também da “inovação” neste setor da indústria onde, de resto, Oliveira do Bairro se destaca por acolher alguns gigantes da cerâmica nacional.

Na ocasião, Oriana Pataco não deixou também de frisar a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, liderada por Duarte Novo, que tem estado empenhada em preservar esta parte da identidade do concelho, com um investimento avultado na requalificação da antiga Cerâmica Rocha, por forma a dotar aquele espaço de infraestruturas ligadas à história e à inovação.

