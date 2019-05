A ADREP sagrou-se este fim de semana Campeã Distrital de Juniores, no setor feminino, juntando esta vitória ao título de inverno, conquistado em janeiro. A equipa da Palhaça consegue assim a dobradinha, vincando a sua posição no topo do atletismo feminino do distrito. Individualmente, registaram-se 17 subidas ao pódio, 8 na posição de ouro, 5 de prata e 4 de bronze.

Mariana Ferreira foi uma das atletas em maior evidência, vencendo os 400m com 62,23 segundos e os 800m com 2,20 minutos (em autêntico contrarrelógio), marcas de elevada valia em ambas as provas. Igualmente em plano de evidência esteve Sofia Castanhas, 3.ª classificada nos 400m com 63,40 segundos, e dupla vencedora das provas de barreiras, 100m barreiras (16,94 segundos) e 400m barreiras (72 segundos). Vânia Pinhal, ainda juvenil de 1.º ano, regressou à competição após paragem por lesão, triunfando nos 1500m com 5,06 minutos, sendo ainda 3.ª classificada nos 3000m com 12,23 minutos, logo seguida de Adriana Caldeira, 4.ª com 12,39 minutos. Mariana Duarte, apesar de debilitada fisicamente, alinhou nos 800m, terminando no 5.º posto.

A lançadora Carolina Nolasco, também ela ainda juvenil de 1.º ano, esteve igualmente em plano de destaque, vencendo o lançamento do disco com 23,24 metros e conquistando a medalha de prata nos lançamentos do peso (8,93 metros) e do dardo (19,94 metros). Ainda nas disciplinas técnicas, registo para a medalha de prata de Beatriz Santos no triplo salto, com 10,83 metros, terminando ainda o salto em altura na 3.ª posição (1,47 metros) e o salto em comprimento no 4.º posto (4,66 metros). Andreia Elias foi 5.ª no salto em altura com 1,33 metros.

As estafetas da ADREP conseguiram também uma dupla subida ao pódio, com o quarteto de 4x100m a triunfar com 54,23 segundos, fruto dos desempenhos de Gabriela Ribeiro, Micaela Nascimento, Sofia Castanhas e Inês Fernandes. Nos 4x400m, a ADREP terminou na 3.ª posição, com a estafeta a ser constituída por Gabriela Ribeiro, Mariana Duarte, Inês Fernandes e Micaela Nascimento. Micaela Nascimento foi 5.ª nas provas de 100m e de 200m, nas quais Gabriela Ribeiro terminou na 7.ª posição. A participar extra competição, realce para a vitória de Alice Finisterra na prova de 80m para iniciadas, com 10,81 segundos (vento 2,1 m/s).

Tiago Nunes

No setor masculino, o lançador Tiago Nunes foi o atleta em maior evidência na equipa da ADREP no Campeonato Distrital de Juniores. Ainda a cumprir a 1.ª época como juvenil, Tiago Nunes venceu o lançamento do disco com 38,81 metros, marca de acesso ao Campeonato Nacional de Juniores. O jovem lançador conquistou ainda a medalha de prata no lançamento do peso, com 10,77 metros. Max Taranov, igualmente juvenil de 1.º ano, mostrou grandes progressos, conquistando a medalha de prata na prova de 1500m com 4,28 minutos, um corte de praticamente 20 segundos no seu recorde pessoal. O atleta alinhou ainda na prova de 800m, terminando no 5.º posto com 2,07 minutos, uma evolução de 6 segundos e que aproxima o jovem da ADREP dos mínimos para o Nacional de Juvenis. André Fonte terminou na 5.ª posição a prova de 1500m, com novo recorde pessoal de 4,39 minutos.