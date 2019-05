A atleta da ADREP Juliana Rei (ao centro na foto) sagrou-se, em Leiria, Campeã Nacional Universitária na prova de lançamento do peso, conquistando ainda a medalha de prata na prova de lançamento do disco. A lançadora, que participou em representação da Universidade do Porto, venceu o lançamento do peso com 10,41m, alcançando ainda 33,34m no lançamento do disco, marca que lhe valeu a medalha de prata, atrás da atleta internacional Irina Rodrigues, do Sporting. Esta está a ser uma época em cheio para a atleta da ADREP, que contabiliza já 5 medalhas em competições nacionais.

Cátia Rodrigues integrou a estafeta medley da Universidade da Beira Interior e alcançou a medalha de bronze, com a atleta da ADREP a realizar o percurso de 200m, distância na qual foi 7.ª na prova individual, com 27,81s. Sofia Castanhas foi 7.ª nos 400m barreiras com 73,01s e 10.ª nos 400m com 64,78s, integrando ainda o quarteto da Universidade de Aveiro que alcançou a 5.ª posição na estafeta medley. Também em representação da Universidade de Aveiro, Joana Santos foi 9ª. no salto em comprimento com 4,42m.