A Filarmónica Pampilhosense (FP) vai celebrar 99 anos de atividade no próximo dia 12 de maio. A direção desta associação musical do concelho da Mealhada aposta num “programa caseiro mas muito interessante” para assinalar a efeméride, começando por uma missa, às 10h, na Igreja Paroquial de Pampilhosa, em memória dos maestros, diretores, músicos e associados falecidos. Segue-se, às 11h, o desfile de saudação por algumas ruas da vila e o almoço convívio, marcado para as 12h30 (com marcações abertas junto da FP).

O dia festivo termina com um concerto na sede, por volta das 16h, com a participação de Enchoir (coro misto), QJazz (orquetra ligeira) e da Filarmónica Pampilhosense.

Foi a 9 de maio de 1920 que foi fundada a FP, sendo o primeiro presidente da direção o professor Guilherme Ferreira da Silva.

Para assinalar os 99 anos, a atual direção apela a todos os associados e amigos para se juntarem à festa, que marca, igualmente, o arranque do centenário da associação.