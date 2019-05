A Câmara de Oliveira do Bairro está a inventariar os edifícios com azulejo existentes no concelho, para aferir de forma exata do número de imóveis com estes elementos, que tipos e épocas, entre outra informação, como objetivo de valorizar e salvaguardar este património. Para tal, uma especialista na área, já com trabalho feito noutros municípios do país, está a desenvolver este trabalho, que terá a duração de cerca de meio ano.

