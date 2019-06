Carla Reis e Omar Elkhatib, atletas bairradinos de Benfica e Sporting, respetivamente, sagraram-se este fim de semana campeões nacionais de Esperanças. Cada qual com duas medalhas, os atletas ligados ao grupo de treino do CAOB brilharam no campeonato que trouxe até Vagos os melhores sub-23 de Portugal.

Carla Reis conquistou a medalha de ouro nos 3000m obstáculos e, pelo terceiro ano consecutivo, o título de Campeã Nacional de Esperanças.

Alvo de apertada marcação das duas mais diretas rivais do Sporting, a atleta aguedense controlou o andamento, desde o tiro de partida, na frente de um grupo com cerca de duas dezenas de participantes.

Uma forte mudança de ritmo à entrada dos 400 metros finais acabou por ditar a vitória para Carla Reis.

Um desempenho com grande personalidade da atleta bairradina na decisiva prova de observação para o Campeonato da Europa Sub-23, a realizar de 11 a 14 de julho, na Suécia. Ela que já tinha conseguido os mínimos de qualificação duas semanas antes, em Lisboa.

Omar Elkhatib foi no masculino um dos grandes protagonistas, ao conquistar a medalha de ouro nos 400m com um notável recorde pessoal de 47.88 segundos, batendo assim os melhores sub-23 nacionais, com apenas 17 anos.

Um título conseguido com a sua primeira marca abaixo dos 48 segundos, para o atleta de Oliveira do Bairro, nascido em São Tomé e Príncipe.

Esta dupla viria a conquistar mais duas medalhas e outros tantos recordes pessoais, na segunda e última jornada, disputada no domingo.

Na velocidade, Omar garantiu o bronze nos 200m com um 21.61 segundos, bem abaixo do seu anterior máximo (21.94).

Só o facto de não ter ainda concluído o seu processo de naturalização impede o jovem oliveirense de estar no Europeu de Juniores, ele que conseguiu já os mínimos de qualificação nos 200 e 400m.

No pódio esteve também Carla Reis, mas no meio-fundo, ela que um dia depois de correr os obstáculos teve forças para conquistar a medalha de bronze nos 800m, com 2m12s, melhorando até o seu recorde pessoal em dois segundos.

Desempenhos notáveis dos atletas que representando os dois principais clubes nacionais (Benfica e Sporting) valorizam bastante o trabalho realizado no CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro – no qual desenvolvem o seu treino no dia a dia, no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro.