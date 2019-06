Oiã entra hoje, quarta-feira, em festa, assinalando o momento histórico que, há 30 anos, permitiu a sua elevação a vila. O desenvolvimento que daí adveio está à vista de todos e, por isso, há que comemorar. A Junta preparou um vasto programa de atividades, que culmina domingo, com a Festa da Flor.

Todas as atividades decorrem na Praça do Cruzeiro, à exceção da sessão solene, dia 30 de manhã.

Esta data emblemática vai ser comemorada de acordo com um programa minuciosamente elaborado, onde o grande dia, irá ser o dia 30 de junho.

Vão ser 5 dias, com grandes atividades, e sempre a partir das 21h: esta quarta-feira, dia 26 de junho, com o “Oiã tem Talento”; na quinta-feira, “Oiã Fashion”, desfile de Moda, promovendo o comércio local, e na sexta-feira e sábado, os “Jogos sem Fronteiras Juvenis”, onde irão participar 12 equipas de jovens de todos os lugares da freguesia.

Já no dia 30, dia do aniversário, pelas 9h45, há o hastear das bandeiras, seguido da respetiva sessão solene, no Auditório de Oiã. Nesta cerimónia, será feito um agradecimento público a uma jovem da terra e será também assinada a Carta de Geminação com os Irmãos de Oia – Pontevedra – Espanha.

Já da parte da tarde, pelas 16h, o grande desfile da “Festa da Flor 2019”, que este ano vai contar com mais de 1 000 figurantes a desfilar e 20 carros alegóricos, 12 carrinhos de bebés devidamente decorados e com bebés. Este desfile irá percorrer as habituais ruas centrais da Vila, que irão estar também decoradas a rigor pelos seus moradores e por equipas responsáveis pelos arruamentos, culminando o desfile na Praça do Cruzeiro, com um momento surpresa. O tema da Festa da Flor 2019 é a “Música”.