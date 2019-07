David Pires tinha 18 anos quando se aventurou a cumprir uma viagem de um mês pela Bolívia e pelo Peru. O aluno da Escola Básica e Secundária de Anadia foi o mais jovem e o único português a aterrar no aeroporto de La Paz, na Bolívia, como prémio da Ruta Inti 2018.

A história da Ruta Inti (“Rota do Sol”) começa em 2013 na Isla del Sol, no Lago Titicaca, na Bolívia, como uma iniciativa de um grupo de jovens que acredita num modo de vida, onde se aprende através da própria experiência, mas também através da experiência e vivência das pessoas com que se vão cruzando ao longo do caminho. Um modelo de “escola itinerante” que permite que os jovens possam descobrir-se e desenvolver as suas potencialidades.

David Pires conta as suas experiência desta viagem na edição de 18 de julho do Jornal da Bairrada.