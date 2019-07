No dia 12 de julho celebrou-se, na APPACDM de Anadia, o Dia dos Animais de Estimação com o mote “proporcione momentos únicos e traga o seu animal de estimação”.

Esta atividade desenrolou-se no Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) tendo, todos os colaboradores, sido convidados a trazer os seus animais de estimação. “O objetivo foi promover uma atividade assistida por animais, junto dos jovens, procurando-se trabalhar as vertentes emocionais e relacionais, promovendo a qualidade de vida de todos quantos apoiamos”, revelou a JB, Ana Cristina Góis, Técnica Superior de Serviço Social da APPACDM.

Vários cães e gatos proporcionaram fantásticos momentos de interação, aliando os momentos de lazer, com muita alegria e gestos de carinho, a momentos onde a estimulação emocional, cognitiva e relacional foi uma realidade.

Esta atividade está inserida no programa “Verão com Diversão” que se realiza todos os anos, nos meses de julho e agosto, tendo como objetivo proporcionar atividades de lazer “como uma forma privilegiada de divertimento, descanso e desenvolvimento de competências, que importam inúmeros benefícios não só para a saúde física, como também para a saúde mental e psicológica dos nossos clientes”, acrescentou a técnica.

