O programa de animação de verão na Curia prossegue este fim de semana, com os “Concertos no Parque”.

No sábado, dia 20 de julho, pelas 21h30, o cantor e compositor Filipe Pinto vai animar a noite, no Parque das Termas da Curia.

Filipe Pinto foi um dos vencedores do programa “Ídolos” da SIC. Com o prémio conquistado neste concurso frequentou um curso de música na London Music School que concluiu com distinção.

Ao longo destes anos tem percorrido o país de norte a sul, dando a conhecer as suas músicas. Da sua carreira discográfica constam três álbuns: “Cerne” (2012), “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” (2013) e “E tudo gira” (2016).

No domingo, a animação estará por conta do Rancho Folclórico “Olhitos da Bairrada”, de Óis do Bairro. A atuação tem lugar, a partir das 16h, no anfiteatro, junto ao Edifício Dr. Luís Navega.

De referir que este programa de animação tem como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival. O programa “Concertos no Parque” teve início, no passado dia 6 de julho e decorrerá até 7 de setembro.