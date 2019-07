Um empresário de Águeda, com 40 anos de idade, foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, pela prática dos crimes de incêndio, ameaças com arma de fogo e posse de armas e munições proibidas.

Os factos remontam ao ano passado, quando o indivíduo, por divergências com vizinhos, fez ameaças com armas de fogo e incendiou um automóvel.

Esta quarta-feira, após a realização de buscas domiciliárias no concelho de Águeda, foi possível apreender uma pistola transformada de calibre 6,35mm, 50 munições de calibre 6,35mm e ainda uma arma de alarme e munições para carabina e espingarda caçadeira.

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.