A Expofacic coloca, este ano, em destaque a cerveja artesanal. Nos dias 3 e 4 de agosto (último fim de semana da feira), haverá provas de cerveja artesanal e Seleção 1927, entre as 17h30 e as 19h30, em local especialmente criado para o efeito e com prova comentada, às 18h, numa ação com inscrições limitadas.

A Expofacic, certame que foi considerado o melhor evento de Portugal e a nível ibérico, no âmbito do “Iberian Festival Awards”, detentor do Prémio Cinco Estrelas Regiões/2019, vai, desta forma, promover as cervejas artesanais cujas vendas, entre abril de 2017 e abril de 2019, cresceram 88% em valor e 112% em quantidade, num mercado global que evoluiu 8% em valor e 5% em quantidade, no mesmo período.

Para os protagonistas do setor, a dinâmica evidenciada pela cerveja artesanal estimulou o mercado, alargando a oferta disponível ao consumidor e conferindo sofisticação no processo de valorização desta categoria.

O impacto mediático e a oferta diferenciada são outros dos pontos positivos que estão na base da aposta da organização da Expofacic na temática da cerveja artesanal, tendo em conta, também, que Portugal é o 15.º produtor europeu, mas ocupa o lugar cimeiro no consumo de cerveja fora de casa, com 69%. Segue-se Irlanda (65%), Malta (64%) e Espanha (63%).

Conjugadas com a tradicional oferta gastronómica do Certame de Cantanhede, as provas de cerveja artesanal assumem-se como uma das mais valias da edição 2019 da Expofacic.