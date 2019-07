O CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro brilhou ao mais alto nível distrital e nacional, no passado fim de semana. Em Fátima, no Campeonato Nacional de Juvenis, Marcelo Reis (na foto) fez a dobradinha e conquistou o ouro nos lançamentos de peso e disco. Já em Vagos, no Campeonato Distrital de Iniciados, o CAOB venceu por equipas em femininos e masculinos.

Fátima consagrou, este fim de semana, mais dois títulos nacionais para a jovem equipa do CAOB. Entre os melhores juvenis portugueses, Marcelo Reis sagrou-se, no sábado, campeão nacional no lançamento do peso, com um novo recorde pessoal de 15,86m, deixando as restantes medalhas para André Carvalho (Sporting) e Luís Silva (Jardim da Serra, da Madeira).

Novamente em ação no domingo, desta feita no lançamento do disco, o atleta de Oliveira do Bairro voltou a subir ao lugar mais alto de um pódio com os mesmos três protagonistas do dia anterior.