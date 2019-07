O Município de Cantanhede apoia o Bolo de Ançã na semifinal do concurso 7 Maravilhas Doces de Portugal, tendo desencadeado para o efeito uma campanha de apelo ao voto naquele que é muito justamente considerado um dos produtos mais genuínos e representativos da doçaria da região.

Depois de ter sido um dos sete doces do distrito apurados na primeira fase, entre mais de 900 propostas avaliadas por um painel de especialistas, o Bolo de Ançã vai agora disputar a passagem à final nacional com mais 17 iguarias do distrito de Coimbra, num total de 140 doces nacionais. A votação decorre até ao próximo dia 23 de julho, culminando com a transmissão direta na RTP1, entre as 10h e as 17h, e o voto no Bolo de Ançã deverá ser efetuado através de chamada telefónica para o número 760 107 101 (chamada tem um custo de 0,60 euros + IVA).

Promovida pela Junta de Freguesia de Ançã, a candidatura do Bolo de Ançã à eleição de melhor doce de Portugal é vista como uma excelente oportunidade para divulgar este produto de características únicas no receituário tradicional português e tudo quanto está associado ao local de origem, como o património, as tradições e os recursos naturais, reforçando por essa via a atratividade da vila histórica. Esse é aliás o fundamento do apoio da Câmara Municipal à candidatura, no entendimento de que o impacto mediático da participação do Bolo de Ançã no processo de votação favorece significativamente a imagem turística do concelho de Cantanhede.

No local da emissão da RTP1 do dia 23 de julho vai estar uma representação da candidatura que integra o presidente da Junta de Freguesia de Ançã, Cláudio Cardoso, enquanto primeiro responsável da entidade promotora, uma das experientes boleiras ançanenses, e o cantor Fernando Correia Marques, este com o estatuto de Padrinho do Bolo. Além disso, está já em gestação uma claque muito forte, onde não faltarão muitos entusiastas, com destaque para os elementos do Município de Cantanhede, da Junta de Freguesia, da Confraria do Bolo de Ançã e da Avança – Associação para o Desenvolvimento e Promoção da Qualidade de Vida no Meio Rural, entidades que têm tido um papel muito ativo na promoção deste doce tradicional, entre todas as outras associações da vila histórica de Ançã.