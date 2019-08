Uma explosão numa central elétrica na Zona Industrial das Barrosinhas, em Segadães, Águeda, fez esta manhã um ferido grave, confirmou ao JB o CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Aveiro.

O ferido grave é um trabalhador que se encontrava a fazer manutenção num transformador daquela central elétrica. O alerta foi às 9h04.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Águeda, com quatro viaturas e 14 operacionais, dois meios do INEM, a GNR e a EDP.