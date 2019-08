A boa disposição de Quim Barreiros vai marcar o arranque da 26.ª edição da Festa do Leitão da Bairrada, que se realiza no Largo 1.º de Maio, em Águeda, de 4 a 8 de setembro.

Dando continuidade à estratégia iniciada no ano anterior, a ACOAG – Associação Comercial de Águeda, entidade organizadora, pretende que esta seja uma genuína festa da gastronomia da Bairrada, onde o Leitão é rei, sempre bem acompanhado pelos Espumantes da Bairrada e pela doçaria regional.

Bruno Almeida, presidente da ACOAG, confirmou ao JB que a aposta é maior este ano, a todos os níveis. “Considerámos o ano passado, o ano zero, para percebermos qual o melhor caminho. Este ano, fizemos um maior investimento no cartaz, num novo design, na comunicação tanto a nível nacional como internacional, mas, acima de tudo, na gastronomia, tendo nesta edição os melhores assadores de leitão [Restaurante do Capador, Restaurante Vidal, Vidal Agostinho e a Tasquinha do Leitão], apostando também nas tasquinhas, que servem leitão e iguarias.”

