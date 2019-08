O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião extraordinária do passado dia 31 de julho, a atribuição de uma verba de 3.750 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) para apoiar a aquisição de uma ambulância elétrica.

O pedido da AHBVA surge na sequência do valor angariado com o II Passeio Noturno Solidário que a Escola Profissional de Anadia levou a efeito, no passado dia 18 de maio, que obteve uma receita de 24.100 euros, para a aquisição de uma ambulância elétrica, que não cobre a totalidade do valor da viatura, que é de 27.837,05 euros. Neste sentido, a Direção da Associação Humanitária solicitou à Câmara Munico ipal que atribuísse o valor remanescente.