O Jornal da Bairrada, à semelhança do que fez na anterior greve dos motoristas de matérias perigosas, deixa aqui a ligação para a plataforma JÁ NÃO DÁ PARA ABASTECER, para que tenha a informação atualizada dos postos de abastecimento com combustível de toda a região e do país, assim como a sua localização.

Os dados constantes na plataforma “Já Não Dá Para Abastecer” da VOST Portugal são compilados através de informação recebida através dos utilizadores da mesma. Tratando-se de uma plataforma de crowdsourcing os dados são meramente indicativos e sofrem alterações constantemente.

A VOST Portugal efectuará todos os esforços para validar toda a informação que vai chegando.

Clique aqui e confira