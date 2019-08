Dois homens e uma mulher foram detidos em flagrante, no passado dia 1 de agosto, a furtar baterias na Palhaça, Oliveira do Bairro. Os militares da GNR de Bustos deslocaram-se à Palhaça após uma denúncia de furto de baterias de veículos pesados. Já no local, detetaram um veículo com um dos suspeitos no interior, estando os outros dois debaixo do veículo pesado de mercadorias.

Verificaram então que os suspeitos, com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos encontravam-se a furtar uma bateria, estando dissimuladas, no veículo que utilizaram para se deslocarem, outras seis baterias, também furtadas.

Nesta ação foram então recuperadas as baterias e apreendidas as ferramentas utilizadas na prática dos furtos, assim como o veículo em que se faziam transportar.

Naquele mesmo dia, os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, ficando sujeitos à medida de coação de apresentações quinzenais no posto policial da área de residência.