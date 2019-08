Três jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos esta semana, em Oliveira do Bairro e Anadia, por tráfico de droga.

Em Oliveira do Bairro, a GNR local, durante a fiscalização a um veículo no dia 5 de agosto, detetou diversas doses de estupefacientes na posse do condutor, tendo depois efetuado uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de 595 doses de haxixe; 48 doses de cannabis; duas armas brancas; um telemóvel; uma balança de precisão; e 120 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.

Na terça-feira, dia 6, foram detidos mais dois jovens, de 18 e 19 anos, também por tráfico de droga, mas no concelho vizinho de Anadia. Desta feita, a investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Anadia durava há cerca de meio ano e, no âmbito da mesma, foram feitas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 827 doses de haxixe; quatro facas; um telemóvel; uma balança de precisão; e 100 euros em numerário.

Os detidos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, foram presentes ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro, no dia 7 de agosto, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.