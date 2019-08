O Rally Legends Luso-Bussaco terá lugar nos dias 13, 14 e 15 de setembro, sendo que no dia 13 iniciará com uma partida simbólica em frente ao edifício da Câmara Municipal da Mealhada, pelas 21h30, com a apresentação das variadas equipas provenientes de Itália, Inglaterra, Espanha e um longo pelotão de equipas nacionais.

No sábado, dia 14, o Rally Legends contará com três troços. Com início pelas 10h30, o troço Algeriz-Luso, 15h30 Trezói-Luso e pelas 21h a prova especial noturna na Vila de Luso, todos com dupla passagem.

Domingo, dia 15, pelas 10h, assiste-se ao regresso ao famoso troço Cerdeira-Bussaco, com dupla passagem, para terminar em parque fechado junto ao Palace Hotel do Bussaco.

A entrega de prémios está marcada para as 16h30 na Avenida Emídio Navarro, no Luso.

A prova é organizada pelo Clube LusoClássicos, em parceria com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o apoio, entre outros, da Câmara Municipal da Mealhada.