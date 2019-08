A reabilitação da Estrada Municipal (EM) 596, no troço compreendido entre o pontão do Levira (Vila Verde) e a rotunda da Feiteira, vai para concurso público, aprovou a Câmara de Oliveira Bairro, na reunião pública da passada quinta-feira, dia 8.

O assunto, que mereceu o voto contra do vereador do UPOB e a abstenção dos dois vereadores do PSD, foi um dos mais importantes daquela reunião. A obra em causa, cuja colocação a concurso foi aprovada, custará aos cofres da autarquia 545 mil euros (acrescidos de IVA) e terá um prazo de execução de seis meses, podendo ainda avançar este ano, com conclusão já em 2020.

Esta empreitada prevê a reabilitação do piso e a execução de troços de águas pluviais e residuais, bem como um conjunto de intervenções focado na segurança rodoviária e da população aí residente.

No fim de uma discussão acesa sobre este ponto, a oposição acabou por abster-se e votar contra, invocando que, à semelhança da abertura do concurso, também deveria ir à aprovação o projeto da empreitada, apesar de o mesmo não ter obrigatoriedade de ser submetido à análise do colégio de vereadores.

