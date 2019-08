Já se encontram abertas as inscrições para a atividade de Cicloturismo, a realizar no dia 15 de setembro, no âmbito da iniciativa Mix&Move Oliveira do Bairro, que celebra a Semana Europeia da Mobilidade.

As inscrições para a iniciativa, que é gratuita, podem ser feitas até dia 10 de setembro, através de um formulário online, disponível no site do Município, em www.cm-olb.pt, e nas página de facebook da autarquia e da iniciativa Mix&Move Oliveira do Bairro.

Percurso

O percurso de 30 kms, de baixa/média dificuldade, definido para que pessoas de todas as idades possam participar na iniciativa, percorrerá as quatro freguesias do concelho, havendo vários pontos de água e uma paragem intermédia para abastecimento sólido e líquido, no parque de lazer de Bustos, nas proximidades da Junta de Freguesia.

Para além de uma t-shirt exclusiva, entregue no dia da atividade, o Município de Oliveira do Bairro oferece ainda o almoço a todos os participantes, que serão presentados com porco no espeto.

A concentração dos cicloturistas será feita na Praça do Município, junto à Câmara Municipal e Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, às 9h.

Semana da Mobilidade

A edição deste ano da atividade de Cicloturismo volta a integrar a programação do Mix&Move, iniciativa que celebra a Semana Europeia da Mobilidade em Oliveira do Bairro, entre 14 e 22 de setembro, e que contará com um vasto programa de atividades, destacando-se a Caminhada Solidária Noturna, a favor da corporação local de Bombeiros, que se vai realizar no dia 21 de setembro, com inscrições já abertas.

Recorde-se que Oliveira do Bairro foi uma das três cidades finalistas dos European Mobility Week (EMW) Awards do ano passado, promovidos pela Comissão Europeia, na categoria de menos de 50.000 habitantes, pela sua organização da Semana Europeia da Mobilidade – Mix&Move 2018.

A edição deste ano, da Semana da Mobilidade tem como tema inspirador “Caminhar e Pedalar em Segurança” e o slogan “Caminha connosco”. Pretende evidenciar que caminhar e pedalar, em segurança, traz muitos benefícios quer sejam à nossa saúde e ao Ambiente, como também à nossa conta bancária.