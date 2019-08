Foi há 16 anos que Oliveira do Bairro foi elevada a cidade. A efeméride é assinalada esta segunda-feira, com uma sessão solene, às 18h15, nos Paços do Concelho.

O programa do Dia da Cidade inclui ainda, pelas 19h, a celebração de uma Missa Campal – aberta à comunidade – de Ação de Graças pela elevação de Oliveira do Bairro a cidade, que decorrerá na Praça do Município e contará com a presença dos Agrupamentos de Escuteiros de Oliveira do Bairro, Troviscal, Oiã, Palhaça, Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e Banda Filarmónica da Mamarrosa.

A Missa será celebrada pelo Arcipreste de Oliveira do Bairro, Pe. Mário Ferreira, que será coadjuvado pelos restantes párocos do concelho.

As comemorações encerram com um espumante de honra.