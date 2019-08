Ingredientes

MASSA

300gr de farinha

30 gr de manteiga

Sal fino e um ovo

RECHEIO

250gr de delícias do mar

1/2 pimento verde

1 cebola e 1 ramo de coentros

2 dl de molho bechamel

4 ovos, sal e pimenta

1 colher (café) de açafrão

Preparação

Para a massa misture a farinha com a manteiga amolecida. Junte uma pitada de sal, o ovo e amasse; acrescentando pequenas quantidades de água, até obter uma massa maleável e bem ligada.

Tenda a massa e forre com ela uma tarteira com 25cm de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha.

Disponha no fundo as delícias do mar, o pimento cortado aos pedaços, a cebola e parte dos coentros picados. Reserve. Envolva o molho bechamel com os ovos batidos e tempere com sal, pimenta e açafrão.

Verta sobre os ingredientes da tarteira e leve ao forno a 190ºC, durante cerca de 25 minutos. Retire do calor, desenforme e sirva às fatias decoradas com os restantes coentros.