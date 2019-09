O Município da Mealhada e o Exército Português assinalam os 209 anos da Batalha do Buçaco com as cerimónias militares e protocolares e o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, dia 27 de setembro, na Mata do Buçaco e no Luso.

A efeméride será assinalada no próprio dia do aniversário, a partir das 9h, com o hastear das bandeiras dos países envolvidos do conflito – Portugal, Reino Unido e França -, seguindo-se o cortejo histórico-militar e religioso do Museu Militar ao Terreiro do Monumento e, nesse local, acontece a demonstração da força militar, a missa campal e a cerimónia de homenagem aos mortos.

À noite, no Luso, pelas 21h30, na Alameda do Casino, realiza-se um concerto da Orquestra Ligeira do Exército na Alameda do Casino.

A Batalha de Bussaco foi travada durante a Terceira Invasão Francesa, no decorrer da Guerra Peninsular, na Serra do Buçaco, a 27 de setembro de 1810. De um lado, em atitude defensiva, encontravam-se as forças anglo-lusas sob o comando do Tenente-general Arthur Wellesley, Duque de Wellington. Do outro lado, em atitude ofensiva, as forças francesas lideradas pelo Marechal André Massena, que foram obrigadas a recuar. Esta batalha foi fulcral para a derrota final do franceses nas Linhas de Torres.