O Município de Oliveira do Bairro associa-se, mais uma vez, à Semana Europeia da Mobilidade (SEM) promovendo a iniciativa Mix&Move. Este é o segundo ano em que a SEM é vivida sobre o mote Mix&Move, um evento que pretende agregar várias dinâmicas juntando vários públicos, das crianças aos mais velhos, em áreas tais como o desporto, o ambiente, a cultura, a solidariedade, a saúde, o comércio e o tecido empresarial. De 14 a 22 de setembro de 2019 o Mix&Move está de volta e promete um programa repleto de atividades que contará novamente com os Jogos sem Fronteiras, ciclo de cinema, cicloturismo, Dia Europeu sem Carros, Caminhada Solidária Noturna e ainda diversos concertos no âmbito da Festa da Juventude.

Uma das novidades do programa deste ano, é a concretização de mais um concerto incluído na Festa da Juventude que certamente irá cativar ainda mais jovens que se despedem das férias de verão e se preparam para o arranque do ano escolar. Na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 22h, sobe ao palco da Praça Mix (Praça do Município) o artista Piruka.

No dia seguinte, sexta-feira, é a vez de Plutónio pôr toda a gente a cantar e a dançar ao som da sua música pelas 22h30.

Todas as noites, de 14 a 22 de setembro, haverá sempre DJ’s, bandas ou grupos de comédia a atuar e a animar a Praça Mix, onde poderá ficar a relaxar e a petiscar numa das tasquinhas das nossas Associações, enquanto as crianças brincam nos insufláveis.

Dia sem Carros e

Caminhada Solidária

O dia 21 de setembro, sábado, celebra o Dia Europeu sem Carros. Com a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto encerrada ao trânsito automóvel, são muitas as atividades que aqui decorrem. A noite do Dia Europeu sem Carros termina em grande com a concretização de mais uma Caminhada Solidária Noturna (CSN). Esta continua a atrair muitos participantes que se juntam, para poder ajudar os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro através do seu donativo, a partir de “3 balões”. No ano passado, a Caminhada juntou cerca de 4 mil participantes, que representaram um donativo de cerca de 32.000 euros para aquisição de equipamento operacional para os Bombeiros Voluntários. Este ano, o Mix&Move pretende ir mais longe e ter na CSN pelo menos 5 mil participantes para que os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro possam adquirir um veículo para transporte de doentes.

No final da Caminhada, os Insert Coin que recebem todos os participantes na Praça Mix, prometem “dar baile” a Oliveira do Bairro. Os Insert Coin são os amigos e DJ’s MC’s Joel Rodrigues e João Paulo Sousa (ator e apresentador de televisão) e prometem levar todos numa viagem musical desde os anos 90 até aos tempos que correm na qual o lema é sem dúvida a diversão.

Outra das novidades, que decorre durante toda a semana, é o projeto “Relax with Us” e que pretende promover a prática do exercício físico em ambiente profissional, uma vez que está provado que ter trabalhadores mais saudáveis e felizes tem um impacto muito elevado na gestão e rentabilidade de qualquer negócio. Foram várias as empresas que aderiram a este projeto e que irão fazer “uma pausa” com o Mix&Move e promover a mobilidade saudável que pode acontecer até no nosso local de trabalho.

Com o apoio das Juntas de Freguesia, de segunda a quinta-feira ao final do dia e percorrendo cada dia uma freguesia do concelho, a iniciativa “Walk with us” pretende pôr toda a gente a “mexer” seja a pé (caminhada – 5 km) ou de bicicleta (ciclismo – 9 km), num percurso em grupo e com todas as questões de segurança preservadas e asseguradas. Os equipamentos de workout propostos no âmbito do “ActiveMob – Atividade física ao ar livre”, projeto vencedor da 1.ª edição do Orçamento Participativo serão inaugurados durante esta semana em Oiã, Palhaça, Troviscal e Mamarrosa.

Outras atividades

Durante a SEM haverá ainda muita animação de rua, arte urbana pela mão e criatividade das IPSS’s e residentes no concelho que decoram casas e ruas com moinhos de vento – símbolo do Mix&Move, stock move com preços muito apetecíveis no comércio local, sugestões de ementas saudáveis, aulas de ginástica (zumba, body jump, pilates, etc.) workshops, Geocashing, TOB gratuito, entre outros.