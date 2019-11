A Câmara Municipal de Anadia volta a conquistar a Bandeira Verde ECO XXI, tendo agora ficado entre os 25 municípios portugueses ambientalmente mais sustentáveis. A distinção, instituída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e que visa reconhecer o trabalho realizado pelos municípios em prol do desenvolvimento sustentável, foi entregue numa cerimónia, na passada sexta-feira, dia 25 de outubro, na Lousã.

O galardão, que comprova que Anadia continua a integrar o pelotão dos municípios mais sustentáveis do país, foi entregue por José Archer, presidente da ABAE, ao vereador com o Pelouro do Ambiente da Câmara de Anadia, Lino Pintado, que se fez ainda acompanhar por José Carlos Cardoso, Chefe de Divisão dos Serviços de Ambiente da Câmara de Anadia, e pela Técnica do Ambiente envolvida no projeto, Catarina Homem. Na ocasião, foi ainda entregue o Diploma ECO XXI 2019 e uma medalha de participação. O Município de Anadia obteve uma pontuação próxima dos 70 por cento, o que lhe permitiu integrar o grupo dos 25 municípios ambientalmente mais sustentáveis.

Neste âmbito, o município apresentou o projeto “Mobilidade Sustentável e Flexível em Anadia”. O técnico Hugo Fonseca, da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara de Anadia falou do “AnadiaSim”, do “B And” e das redes de ciclovias implementadas no concelho, do posto de carregamento para veículos elétricos existente na cidade e de um segundo posto que irá ser criado na Curia.