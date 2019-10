Ingredientes

• 300gr de massa folhada

Recheio:

• 750 gr de creme de pasteleiro

• Canela em pó para polvilhar

Cobertura:

• 3 maçãs golden

• Sumo de 1 limão

• 150gr de geleia

de marmelo de compra

Preparação

Estique a massa e forre uma tarteira com 20cm de diâmetro. Pique o fundo com um garfo. Prepare o creme de pasteleiro e preencha a forma. Descasque e corte as maçãs aos gomos. Regue-os com sumo de limão.

Polvilhe a superfície do creme com canela em pó e distribua as maçãs. Leve ao forno, na parte mais baixa, a 200ºC por 45 min.

Retire, depois de cozida e deixe arrefecer. Desenforme e pincele com a geleia de marmelo aquecida.

Creme de pasteleiro

Leve um tacho ao lume com 5dl de leite, até ferver.

À parte misture 100gr de açúcar com 75g de farinha, 2 ovos, 3 gemas, uma pitada de baunilha em pó e outra de sal fino. Incorpore esta mistura no leite e mantenha sobre lume brando, mexendo sempre até cozer e espessar.