Quatro professores do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) estiveram presentes num seminário de formação que decorreu entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro em Split, na Croácia, ao abrigo do programa Erasmus+. Participaram no seminário “Improving English Language Skills” professores ligados à Educação e Formação de Adultos: o Coordenador do Projeto, Alberto Cardoso, e as professoras Marylandy Moreira, Ana Margarida Barata e Antónia Galante.

As atividades desenvolvidas contemplaram o desenvolvimento das competências orais, escritas e uso da língua em contexto formal e informal e aquisição de estratégias/metodologias conducentes à melhoria da práticas pedagógicas, possibilitando que os adultos tenham maior motivação, incrementando a qualidade dos resultados e ao mesmo tempo possibilitando evitar o abandono escolar.

Estas sessões foram dinamizadas de forma criativa e interativa, incluindo uma visita a uma escola profissional, e participação numa aula conjunta com alunos/ adultos croatas.

“Um dos aspetos gratificantes desta iniciativa foi a partilha de saberes escolares, culturais, gastronómicos entre os intervenientes do projeto, nomeadamente da Lituânia, Grécia e Suécia e da Croácia, um país “aberto”, afetuoso, de paisagens e sabores variados, que soube acolher calorosamente esta nossa iniciativa”, refere o docente e coordenador do Projeto, Alberto Cardoso.

Ler mais na edição impressa ou digital