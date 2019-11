O Parque de Feiras e Exposições de Aveiro acolhe desde ontem (quarta-feira) e até domingo, dia 24, a nova Agrovouga, um novo investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) em eventos, à escala regional e que tem no seu programa uma marca diferenciadora com propostas a todos o níveis e para todas as idades.

O primeiro dia, para além da cerimónia inaugural, fica marcado por uma conferência para profissionais sob o tema, “Eco Sustentabilidade no Setor Leiteiro – Uma perspetiva de custo eficiência”.

Para hoje, quinta-feira, destacam-se os workshops de atividades científicas, que vão decorrer na Galeria do Parque de Exposições (das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00), os batismos de cavalo, no Picadeiro criado para o efeito (das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00) e a atuação ao final da tarde do Dj Gonçalo Araújo, pelas 19h30, no palco central da Agrovouga 2019.

Na sexta-feira, dia 22 de novembro, está marcada uma sessão de esclarecimento sobre apoios a projetos agrícolas, temática importante no desenvolvimento agrícola atual para os atuais e novos empresários do setor, que acontece entre as 14h30 e as 16h30, no Salão Nobre do Parque. Ao início da noite tem lugar a primeira demonstração equestre, em pista aberta (18h às 20h), ao mesmo tempo que aqueles que apreciam a nossa gastronomia vão poder assistir ao showcooking com o “fiel amigo”, pelas 19h00 no espaço definido para o efeito, no Pavilhão B.

A noite de sexta-feira será o momento para os primeiros grandes espetáculos da área da equitação, com a apresentação de criadores equestres de Aveiro, entre as 20h e as 21h e o Grande Espetáculo de Equitação Clássica, das 22h30 às 23h15, ambas no Picadeiro.

O 3.º dia da nova Agrovouga contará ainda com a apresentação de Herman José, que promete muitos risos, com um espetáculo de “stand up comedy” marcado para as 21h, no Palco Central.

No sábado, 24 de novembro, para além das atividades permanentes, releva-se a realização de um talk sob o tema: “Cá se fazem, cá se comem. Preservar a diferença… promover o local”, no espaço showcooking, pelas 18h30.

No domingo, último dia da Agrovouga 2019 espera-se uma tarde cheia de atividades memoráveis, como será o talk e showcooking com o Chef Hélio Loureiro, pelas 15h, o XXIII concurso Nacional da Raça Marinhoa, às 15h30, as demonstrações de Saltos de Obstáculos quando forem 18h ou o Derby de Atrelagem, a encerrar a edição 2019 do evento, entre as 19h e as 20h.

Ao longo dos cinco dias será ainda possível participar em ações pedagógicas n’”A volta ao mundo do leite”, demonstrações de equitação tradicional portuguesa e equitação de trabalho, demonstrações de ensino equestre ou a batismos de cavalo. Estarão também presentes várias confrarias da Região com showcookings específicos em cada um dos dias.

Para esta nova edição da mais famosa feira agrícola da região, poderá ainda adquirir produtos no “Wine Market”, com enfoque especial para os produtos vínicos locais ou o no “Bio Market”, um conceito inovador e ancorado nas tendências alimentares do momento.

Este novo formato irá juntar à reconhecida dinâmica do evento, as novas tendências nos domínios da inovação, tecnologias amigas do ambiente, energias renováveis, investigação e gestão da floresta, a valorização dos produtos locais e serviços do ecossistema, as novas formas de consumo, os produtos biológicos e a sustentabilidade.