O mais recente fenómeno da música brasileira, Vitor Kley já está em Portugal para a sua digressão “Adrenalizou”. O cantor gaúcho passará por cinco cidades: Guimarães, Porto, Faro, Cantanhede e Lisboa.

“Estou feliz demais de estar de volta a Portugal. A galera nos recebeu muito bem em todas as vezes. Com muita alegria, sorriso, apreciando nossa arte, nossa música. Ficamos surpresos com a resposta deles. Quando fomos embora já estávamos loucos para voltar. Então, nesses próximos shows, a galera vai ter o dobro, o triplo da nossa energia. Foram momentos incríveis que ficaram marcados para sempre na nossas vidas. Quando vivemos uma coisa boa queremos voltar para essa coisa boa. Vai ser muito especial”, disse o cantor de 25 anos.

Sempre com um sorriso e alto astral, Vitor Kley vai trazer os sucessos “O Sol”, “Morena, “Dois Amores”, “Farol”, além de “Pupila” (parceria com Anavitória) entre outros. Um concerto inesquecível, com o carisma que conquistou o coração do publico de todas as idades.

O terceiro EP do artista, “Adrenalizou”, lançado em 2018, foi premiado com o disco de platina por alcançar a marca de 80 mil álbuns vendidos. No YouTube, o clipe de “O Sol” já foi assistido quase 200 milhões de vezes. Vitor revelou algumas das novidades que o público português terá no seu concerto.

“A gente vai levar pela primeira vez ‘A tal canção pra lua’ e ‘Mundo Paralelo’, que são músicas inéditas do projeto novo que se chama ‘Microfonado’. Das outras vezes que fomos não tocamos essas músicas. Nossas apresentações serão muito voltadas para as músicas autorais e, com certeza, as do álbum ‘Adrenalizou’ vão estar lá”.

Na digressão portuguesa, Vitor Kley será acompanhado por Heitor Dias (guitarra), Rogério Marques Júnior (teclado), Gabriel Círico (bateria) e Leonardo Beltrão (baixo).

O concerto para o Multiusos de Febres em Cantanhede está agendado para o dia 9 de novembro pelas 22h00, sendo que a abertura de portas será feita 1 hora antes. As bilheteiras no dia do espetáculo abrem a partir das 15h00.