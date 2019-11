O Jornal da Bairrada avança a partir de hoje, dia 28 de novembro e até dia 6 de janeiro de 2020, com um passatempo de Natal que vai premiar os seus leitores. O desafio é que partilhe connosco a sua árvore, presépio ou outra decoração de Natal e possa ser um dos três premiados no Dia de Reis 2020.

A iniciativa é aberta a todos os leitores (empresas e particulares) e destina-se a mostrar nas redes sociais do Jornal da Bairrada as decorações de Natal (árvores, presépios e outros elementos).

As três publicações com mais interação (gostos, reações…), até à meia noite de 5 de janeiro, serão premiadas pelo Jornal da Bairrada, com um conjunto de prémios a divulgar. As fotos a concurso serão exibidas no Facebook e, semanalmente, serão exibidas na edição impressa as cinco mais votadas, criando-se um ranking de participação.

Para participar basta enviar a foto concorrente com o nome do autor para jb@jb.pt, escrevendo no assunto “Passatempo de Natal JB”.

Os resultados serão divulgados no dia 6 de janeiro, nas plataformas digitais do Jornal da Bairrada, e na edição impressa de 9 de janeiro.

Atrevam-se!