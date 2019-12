O executivo da Câmara Municipal de Anadia entregou, no passado dia 19 de dezembro, apoios a associações culturais e a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, no valor global de 124 mil euros, numa sessão que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município.

A presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso, deixou uma palavra de agradecimento e de reconhecimento pelo importante trabalho que têm vindo a realizar, junto da população, bem como pelas parcerias desenvolvidas com o Município.

Na área social foram contempladas 18 IPSS’s que receberam um valor global de 88.750 euros.

O apoio visa apoiar e incentivar as instituições no cumprimento dos seus objetivos e na prossecução dos seus planos de atividades, e foi atribuído tendo em atenção as respostas sociais, o número de utentes, a sua participação nos vários projetos promovidos pela autarquia e a colaboração prestada à Câmara Municipal no desenvolvimento das competências que lhe estão legalmente atribuídas na área da ação social escolar.

No que respeita ao setor cultural foram igualmente contempladas 18 associações que receberam um valor global de 35.250 euros, no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural (PAMDC).

