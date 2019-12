Os jovens participantes na “Oficina de Barro”, integrada no “Espaço Artes” do Festival Anadia Jovem que se realizou nos dias 13 e 14 de setembro, receberam, no passado dia 18 de dezembro, no Cineteatro Anadia, os diplomas de participação e os respetivos trabalhos criados durante o evento.

A cerimónia de entrega contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, do vereador com o Pelouro da Juventude, Lino Pintado e do Coordenador da Oficina, Albano Jorge.

O responsável pela “Oficina de Barro”, Albano Jorge, agradeceu a participação dos jovens, bem como o apoio dado pelo Município de Anadia para que fosse possível levar por diante esta iniciativa, frisando que o número de participantes na atividade tem vindo a aumentar de ano para ano. Sublinhou ainda que “é muito gratificante vê-los a trabalhar com as mãos no barro”.

Ler mais na edição impressa ou digital