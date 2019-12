Aveiro Xmas Beer Fest é a Festa de Natal que traz a Aveiro as novidades e produtos exclusivos do mundo cervejeiro artesanal, numa organização da Câmara Municipal de Aveiro integrada no programa Boas Festas em Aveiro. Esta iniciativa decorre de 11 a 15 de dezembro, no Mercado Manuel Firmino, é de acesso livre e conta com um “taproom” de 20 torneiras. Durantes estes dias haverá ainda um “Beer Market” com a venda de produtos relacionados com a cerveja.

Do programa constam várias provas diárias, designadas “Meet the Brewers” onde se dará a oportunidade ao público de provar vários tipos de cerveja e falar diretamente com o Mestre Cervejeiro.

Antes do jantar serão ainda promovidos “talks” que consistem em conversas entre o público e convidados. Assim, hoje, dia 13 de dezembro, o primeiro encontro irá integrar uma prova de cervejas especial: prova de cervejas de estilo “English Barleywine” da Cerveja Maldita e com o acompanhamento de Gonçalo Faustino que irá, através de uma prova comentada, mostrar a diferença de cada uma das cervejas “Barleywine”, que produziu ao longo dos anos.

Dia 14 de dezembro, às 19h, decorrerá um workshop orientado por Daniel Ramiro, antropólogo de formação e cervejeiro da Mean Sardine Brewery. No domingo, dia 15, terá lugar um momento de aprendizagem e lazer com Mean Sardine Brewery da distribuidora aveirense Beers & Tailors e de Gonçalo Faustino da Cerveja Maldita.

Aveiro Xmas Beer Fest – Festa de Natal – contará, igualmente, com animação diária.