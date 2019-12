Maná chegou a acordo, ao princípio da noite de segunda-feira, dia 2 de dezembro, com a Comissão Administrativa do Oliveira do Bairro Sport Clube, para treinar a equipa sénior, que ocupa neste momento a penúltima posição no Campeonato SABSEG. O novo treinador dos Falcões, que na útima temporada treinou o Pampilhosa, fez história no Mortágua, onde esteve nove épocas consecutivas, subindo o clube dos distritais aos campeonatos nacionais. A Comissão Administrativa, segundo um dos seus dirigentes, trabalhou para encontrar um treinador com provas dadas e com conhecimento desta região e do próprio campeonato.

Maná, que se fará acompanhar de Bebé e João Pardal, treinador adjunto e de guarda-redes, respetivamente, só começará a trabalhar na próxima segunda-feira, dia 9. Assim sendo, para o jogo com o São Vicente Pereira, este domingo, ainda será Vítor Rita a orientar a equipa. A Comissão Administrativa do OBSC louva todo o trabalho, esforço e dedicação de Vítor Rita, que acumulou as funções com as de treinador da equipa de juniores, onde continuará.