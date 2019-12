O Plenário do Conselho Local de Ação Social de Anadia (CLASA) reuniu, no passado dia 26 de novembro, em sessão extraordinária, no auditório do Museu do Vinho Bairrada.

Um dos pontos principais da sessão foi a análise do Diagnóstico Social 2019, o qual foi aprovado por unanimidade. O documento foi alvo de atualização, uma vez que o último diagnóstico aprovado data de setembro de 2016 e, como tal, havia necessidade de ajustar alguns dados.

De referir que o Diagnóstico Social abrange as áreas da Terceira Idade, Emprego/Formação, Saúde, Educação, Famílias e Crianças/Jovens e Pessoas com Dificuldade Inteletual e Desenvolvimental.

A Coordenadora da Rede Social, Dora Gomes, fez uma retrospetiva da atividade da Rede Social, dando a conhecer aos parceiros as atividades realizadas, entre agosto e novembro do corrente ano, onde se destacam o ArtcomVida – Mostra de Curtas Metragens 2019, a comemoração do Dia do Idoso, inauguração da exposição “Memórias de Anadia em Barro”, a sessão de esclarecimento sobre Epilepsia e o projeto “Movimento Sénior é Vida!”

