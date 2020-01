Mais de 350 alunos das valências de jardim-de-infância e do primeiro ciclo de ensino básico do Centro Escolar de Cantanhede estiveram no edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede a cantar as janeiras. As crianças foram recebidas pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, que esteve acompanhada do vice-presidente da autarquia, Pedro Cardoso, e pelos vereadores Célia Simões e Adérito Machado, tendo a tradição sido assinalada num ambiente de confraternização festiva que terminou com uma foto conjunta na frente do edifício dos Paços do Concelho.

Acompanhada por um grupo de vozes e instrumentistas constituído por professores e pais, a pequenada cantou alguns versos ao jeito deste antigo costume português na interpretação de cânticos populares apropriados para a ocasião. “Somos bons alunos / E vimos cantar / Dar as Boas Festas / Vamos alegrar” cantavam numa das quadras, que prosseguia com “Neste ano novo/ Que Deus nos ajude / Nos dê muita paz / Amor e saúde”.

No final, a presidente da autarquia distribuiu abraços e uma lembrança aos intervenientes, que prosseguiram o seu périplo iniciado no Centro Escolar de Cantanhede e foram cantar as janeiras em outras entidades sedeadas na cidade, designadamente a Junta de Freguesia, Escola Básica Marquês de Marialva e Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede.