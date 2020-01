A zona de estacionamento dos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro vai contar com um lugar destinado exclusivamente a pessoas com mobilidade reduzida.

A decisão foi aprovada pelo executivo municipal na última reunião de Câmara, realizada no final de 2019, tendo na altura Jorge Pato, vice-presidente da autarquia, explicado que o lugar de estacionamento será criado na “zona frontal dos Paços do Concelho, sobre o passeio, de forma a diminuir os obstáculos, facilitando o acesso das pessoas com mobilidade reduzida aos serviços camarários”.

No mesmo âmbito, o autarca recorda que foram recentemente “criados dois lugares de estacionamento com a mesma tipologia na Rua Cândido dos Reis, em Oliveira do Bairro, na sequência da intervenção de requalificação desta via, estando previstos mais lugares nas próximas intervenções urbanísticas na cidade, que vão acontecer na Rua Dr. Alberto Tavares de Castro e na Rua António Oliveira Rocha, assim como em vários outros lugares por todo o concelho”.

No caso da Rua Cândido dos Reis, o vice-presidente da Câmara explica que “a intervenção realizada permitiu que um dos dois lugares para pessoas com mobilidade reduzida fosse criado numa zona privilegiada de acesso à zona mais comercial, mantendo exatamente o mesmo número de lugares de estacionamento não condicionados que existiam nesse troço antes da requalificação”.

Ainda segundo o autarca, “o problema da mobilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida é uma preocupação constante no nosso trabalho e estamos permanentemente a encontrar soluções não só para as novas empreitadas, mas também para o que já existe e que necessita de intervenção nesta área”.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro vai contar em breve com um “Balcão da Inclusão”, na sequência de um protocolo de colaboração já celebrado com o Instituto Nacional para a Reabilitação.